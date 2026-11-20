डिजिटल डेस्क, अंबाला। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री फूल चंद मुलाना का शुक्रवार को निधन हो गया। उनके बेटे और अंबाला से सांसद वरुण मुलाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'आज हमारे नेता और मेरे पिता चौधरी फूल चंद मुलाना जी नहीं रहे'।

आज हमारे नेता और मेरे पिता चौधरी फूल चंद मुलाना जी नहीं रहे https://t.co/0DrhXQAT1M — Varun Chaudhry (@VarunMullana) November 20, 2026 इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।