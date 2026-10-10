त्योहारों पर रेलवे की सौगात: वैष्णो देवी और बिहार के लिए चलेंगी 3 विशेष ट्रेनें, अंबाला में भी रुकेगी

दीपक बहल, अंबाला। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने आरक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके तहत नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी।

इसके अलावा अमृतसर-जयनगर के बीच स्पेशल एक्सप्रेस का संचालन भी किया जाएगा। इन ट्रेनों का अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव निर्धारित किया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, 04085/04086 नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा विशेष ट्रेन 10 अक्टूबर को नई दिल्ली से रवाना होगी। यह ट्रेन 11 अक्टूबर को कटड़ा से वापसी करेगी। दूसरी विशेष ट्रेन 04485/04486 नई दिल्ली से 11 अक्टूबर और कटड़ा से 12 अक्टूबर को चलेगी। दोनों ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे। अंबाला कैंट में दोनों दिशाओं में ठहराव नई दिल्ली से कटड़ा जाने वाली दोनों विशेष ट्रेनें अंबाला कैंट स्टेशन पर शाम 5:35 बजे पहुंचेंगी और 5:45 बजे रवाना होंगी। वापसी में कटड़ा से दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनें अंबाला कैंट पर सुबह 10:10 बजे पहुंचेंगी और 10:15 बजे प्रस्थान करेंगी।