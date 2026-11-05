शहीद स्मारक के उद्घाटन के बाद भावुक हुए अनिल विज, माथे से मिट्टी लगाकर वीर बलिदानियों को किया नमन

दीपक बहल, अंबाला। 1857 की क्रांति का पहला बिगुल मेरठ से नहीं, बल्कि उससे नौ घंटे पहले अंबाला छावनी की धरती पर बजा था। यह केवल इतिहास का एक प्रसंग नहीं, बल्कि उन वीर सैनिकों के साहस और बलिदान की गाथा है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में वह स्थान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे। यह बात परिवहन मंत्री अनिल विज ने वीरवार को अंबाला छावनी में 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृति में बनाए गए शहीद स्मारक के लोकार्पण समारोह में कही।

अमित शाह की मौजूदगी में विज ने ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध का हवाला देते हुए अंबाला की भूमिका को विस्तार से सामने रखा। इस दौरान भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब विज ने क्रांति की प्रथम धरा की मिट्टी को माथे से लगाकर वीर शहीदों को नमन किया। विज ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व अध्यक्ष केसी यादव की पुस्तक के साथ 1823-24 और 1857 के ब्रिटिश गजेटियर तथा नेशनल आर्काइव्स के दस्तावेजों का उल्लेख किया।

23 दीर्घाओं में छह घंटे में देख सकेंगे आजादी की पूरी गाथा विज ने बताया कि परिसर में कुल 23 दीर्घाएं बनाई गई हैं, जिनमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से अंबाला, मेरठ, रानी लक्ष्मीबाई और राव तुलाराम सहित देश के विभिन्न हिस्सों के वीरों के संघर्ष और बलिदान को प्रदर्शित किया गया है। इन दीर्घाओं को पूरी तरह देखने के लिए आगंतुकों को करीब छह घंटे का समय निकालकर आना होगा।