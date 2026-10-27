अंबाला-दिल्ली हाईवे पर 700 करोड़ रुपये की लागत से बना शहीद स्मारक, अमित शाह 5 नवंबर को कर सकते हैं उद्घाटन

जागरण संवाददाता, अंबाला/करनाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पांच नवंबर को अंबाला और करनाल आएंगे। अंबाला कैंट में नेशनल हाईवे-44 के साथ बन रहे शहीद स्मारक का उद्घाटन भी कर सकते हैं। करनाल में उनकी पदयात्रा प्रस्तावित है। दोनों जिलों के अधिकारी इन कार्यक्रमों की तैयारियों में जुट गए हैं।

अंबाला में वे एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। शहीद स्मारक 22 एकड़ में फैला है, जबकि इस पर करीब सात सौ करोड़ रुपये की लागत आई है। इस में 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों सहित देश की आजादी में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की जानकारी लोगों को दी जाएगी।

इसमें कुल 23 गैलरी हैं। इनमें अंबाला, मेरठ, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, झांसी और देश के अन्य क्षेत्रों में 1857 के संघर्ष से जुड़ी घटनाओं को प्रदर्शित किया गया है। शहीद स्मारक में 360 डिग्री प्रोजेक्शन के साथ ध्वनि और लेजर शो की व्यवस्था की गई है।

स्मारक में 63 मीटर ऊंचा मेमोरियल टावर है, जो कमल के फूल की आकृति का है। पांच नवंबर को करनाल में पदयात्रा को केवल एक संगठनात्मक कार्यक्रम के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे करनाल का राजनीतिक महत्व, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से इसका जुड़ाव और मतदाता सूची को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस जैसे पहलू भी अहम हैं।

हालांकि, पार्टी ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि पदयात्रा के लिए करनाल को ही चुनने का निर्णायक आधार क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल से जुड़ाव के कारण भी करनाल का महत्व है। अमित शाह का करनाल से राजनीतिक जुड़ाव नया नहीं है।