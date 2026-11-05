अंबाला में अमित शाह ने किया 1857 शहीद स्मारक का उद्घाटन, सीएम नायब सैनी भी रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के अंबाला कैंट में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को समर्पित शहीद स्मारक के लोकार्पण के अवसर पर गांधी ग्राउंड में आयोजित विशाल रैली में जनसैलाब उमड़ा है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहीद स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह, सीएम नायब सैनी और अनिल विज मच पर पहुंच गए हैं।

कार्यकर्ताओं के जनसैलाब ने अमित शाह का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शहीदी स्मारक 1857 के ऐतिहासिक लोकार्पण समारोह के दौरान क्रांति की प्रथम धरा अंबाला छावनी की पवित्र माटी को माथे से लगाकर वीर शहीदों को भावपूर्ण नमन किया। इस गरिमामय एवं ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित हरियाणा सरकार के अन्य मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहे।