जागरण संवाददाता, अंबाला। महेशनगर थाना क्षेत्र के शक्तिनगर में अनस (18) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। स्वजन ने उसके दोस्तों पर नशे की ओवरडोज देकर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। युवक के फूफा ने बताया कि अनस पटना में काम करता था।

कुछ समय पहले अनस के दादा की मौत हो गई थी, जिस कारण मंगलवार को ही पटना से अंबाला लौटा था। देर शाम वह अपने कुछ दोस्तों के साथ घर से बाहर गया था। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद उसके दोस्त उसे रिक्शा में लेकर घर पहुंचे।

उस समय अनस की हालत गंभीर थी। उसकी स्थिति देखकर स्वजन उसे लेकर अस्पताल में पहुंचे, जहां पर उसकी मौत हो गई। स्वजनों का आरोप है कि दोस्तों ने जब उसे लेकर घर पहुंचे थे तो उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी। उसके मुंह से खून आ रहा था।