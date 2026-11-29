जागरण संवाददाता, अंबाला। गांव नूरपुर-कौरपुर स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला की रसोई को निशाना बनाकर चोर दो भारत गैस सिलेंडर और मिड-डे मील का राशन चोरी कर ले गए।

चोरी हुए सिलेंडरों में एक खाली और दूसरा गैस से भरा हुआ था। इसके अलावा चोर रसोई से सरसों का तेल, रिफाइंड, दालें और अन्य खाद्य सामग्री भी ले गए। स्कूल की मुख्याध्यापिका शालू रानी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में मुख्याध्यापिका शालू रानी ने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए रोजाना मिड-डे मील तैयार किया जाता है। इसके लिए स्कूल परिसर में ही रसोई बनाई गई है। 23 नवंबर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद दोपहर करीब 3:30 बजे स्टाफ सदस्य अपने-अपने घर चले गए थे। 25 नवंबर की सुबह जब स्टाफ स्कूल पहुंचा तो रसोई का ताला टूटा हुआ मिला।