जागरण संवाददाता, अंबाला। सेक्टर-8 स्थित पेट्रोल पंप से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा 31 वर्षीय सेल्समैन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वह सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद घर के लिए निकला था, लेकिन देर तक घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।

इसके बाद पत्नी की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव बरनाला निवासी रमा बक्शी ने बताया कि उसका पति शिवम बक्शी पिछले करीब तीन साल से सेक्टर-8 में रतनगढ़ के नजदीक स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के तौर पर नौकरी कर रहा है।