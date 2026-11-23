जागरण संवाददाता, अंबाला। शादी समारोह में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या कर विदेश भागे आरोपित को आखिरकार भारत वापस लाया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हरियाणा पुलिस के साथ समन्वय कर वांछित आरोपित आशीष कुमार को कजाखस्तान से भारत लाने में सफलता हासिल की है। आरोपित 23 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचा, जहां हरियाणा पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

सीबीआई के अनुसार, यह मामला नवंबर 2025 का है। एक शादी समारोह के दौरान मृतक और आरोपित के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद जब मृतक समारोह स्थल से अपने वाहन में लौट रहा था, तो आरोपित ने अपने साथियों के साथ मिलकर रास्ते में उसकी गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद मृतक पर बेरहमी से हमला किया गया। हमले में उसे गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण उसकी मौत हो गई।

मामले में हरियाणा पुलिस की ओर से आरोपित की तलाश की जा रही थी। पुलिस के अनुरोध पर सितंबर 2026 में इंटरपोल के माध्यम से उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी कराया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश के दौरान आरोपित का पता कजाखस्तान के अल्माटी स्थित इमिग्रेशन अधिकारियों के माध्यम से चला।