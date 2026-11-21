जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। भैया दूज पर परिवार बच्चों सहित घर से बाहर क्या गया, पीछे से चोरों ने मकान को निशाना बना लिया। करीब नौ दिन बाद जब परिवार रात 11 बजे वापस लौटा तो घर के ताले टूटे मिले और अंदर सामान बिखरा पड़ा था।

जांच करने पर सोने-चांदी के जेवर, छह मोबाइल फोन और स्मार्ट वाच गायब मिले। वारदात अंबाला शहर के विष्णु विहार स्थित मकान नंबर 71 में हुई। सूचना मिलने पर डायल 112 और सदर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

शिकायतकर्ता विजय कुमार ने पुलिस को बताया कि वह 10 नवंबर 2026 को भैया दूज के अवसर पर परिवार और बच्चों के साथ पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब स्थित सरहिंद गए थे। 19 नवंबर की रात करीब 11 बजे जब वे वापस घर पहुंचे तो मुख्य ताले टूटे हुए थे।