संवाद सहयोगी, शहजादपुर। बंद मकान से लाखों रुपये के गहने चोरी का मामला सामने आया है। घटना के समय परिवार गुरुपर्व के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब गया हुआ था।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छोटा गढ़ गांव निवासी जसपाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अकबरपुर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में चालक हैं। 24 नवंबर को वह गुरुपर्व के मौके पर परिवार के साथ सुबह करीब ग्यारह बजे गांव बड़ागढ़ के गुरुद्वारा साहिब में प्रार्थना करने गए थे।

दोपहर करीब एक बजे जब वह परिवार सहित घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला और अंदर कमरों व स्टोर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि अज्ञात आरोपित चहारदीवारी के ऊपर गली से मकान में घुसे। आरोपित घर से दो जोड़ी सोने के कड़े, दो सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक मर्दाना अंगूठी, दो जोड़ी सोने के टाप्स, चार जोड़ी चांदी की पाजेब और डेढ़ लाख रुपये नकद चोरी कर ले गए।