जागरण संवाददाता, अंबाला। शादी में करीब एक करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाने वाली अंबाला की एक विवाहिता की शिकायत पर थाना नग्गल पुलिस ने पति सहित तीन के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, नग्गल निवासी तेजिन्द्र कौर की शादी 27 नवंबर 2015 को गुरदीप सिंह के साथ अंबाला शहर के खन्ना पैलेस में हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी में उसके माता-पिता ने करीब एक करोड़ रुपये खर्च किए थे। स्विफ्ट कार सहित सोने के आभूषण और घरेलू सामान भी दिया था। इसके बावजूद शादी के कुछ समय बाद ही पति, सास-ससुर और अन्य ससुरालजनों ने बड़ी गाड़ी यानी फार्च्यूनर की मांग शुरू कर दी।

महिला के अनुसार, दो अप्रैल 2017 को बेटे का जन्म हुआ। आरोप है कि बच्चे के जन्म का खर्च भी उसके मायके वालों से करवाया गया। इसके करीब 20 दिन बाद पति और ससुर ने उसे बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया। 12 जून 2023 को वह पति और बेटे के साथ अमेरिका चली गई।

पति और देवर ने मारा आरोप हैं कि वहां पति और देवर ने उसे उसकी कमाई के रुपये लेने के लिए मारा-पीटा और प्रताड़ित किया। 31 जुलाई 2026 को महिला अपने बेटे के साथ न्यूयार्क से डिज्नीलैंड घूमने जा रही थी। एरिजोना एयरपोर्ट पर अमेरिकी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जबकि बेटे को अमेरिका स्थित घर भेज दिया गया।