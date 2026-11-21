जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बैंक कर्मी बनकर वॉट्सऐप कॉल और लिंक के जरिए सेक्टर सात निवासी व्यक्ति से तीन लाख 33 हजार रुपये की साइबर ठगी करने का मामला सामने आया है। साइबर क्राइम थाना अंबाला पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर सात निवासी 59 वर्षीय अशोक कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह निजी कारोबार करते हैं और उनका खाता अंबाला शहर के अग्रसेन चौक स्थित एक बैंक में है। 18 नवंबर को शाम करीब पांच बजकर 16 मिनट पर उनके मोबाइल पर एक नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई, जिस पर बैंक की प्रोफाइल लगी थी।

फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मी बताया और खाता विवरण भेजने की बात कहकर एक लिंक भेजा। शिकायतकर्ता ने लिंक खोलकर उसमें नाम और मोबाइल नंबर भर दिया, जबकि आधार कार्ड की जानकारी मांगने पर फोन काट दिया।