अंबाला में यात्रियों से भरी स्लिपर बस को ट्रक ने मारी टक्कर, कंडक्टर की मौत, 10 घायल
अंबाला-अमृतसर नेशनल हाईवे पर कालका चौक के पास एक स्लीपर बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे ...और पढ़ें
HighLights
अंबाला-अमृतसर हाईवे पर स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर
हादसे में बस परिचालक छोटू की मौके पर मौत हो गई
दस यात्री घायल, विभिन्न अस्पतालों में भर्ती और उपचार जारी
जागरण संवाददाता, अंबाला। यात्रियों से भरी स्लिपर बस को कालका चौक से कुछ आगे तेजरफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई जबकि करीब 10 यात्री घायल हो गए।
मृतक की पहचान नोर्थ ईस्ट दिल्ली निवासी 40 वर्षीय छोटू के तौर पर हुई। वह बस का परिचालक था। हादसे में नोयडा दिल्ली निवासी 30 वर्षीय अरविंद, चरनालपुर लुधियाना थाना जमालपुर निवासी 33 वर्षीय महिला निखार, जालंधर निवासी 23 वर्षीय सूर्या और एक अन्य घायल हुए इन सभी को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया।
घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती
जहां डाक्टरों ने छोटू को मृत घोषित कर दिया जबकि चारों घायलों को उपचार चल रहा था। इनके अलावा 5 घायलों को छावनी नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया इनमें श्रेयसा और मुस्कान व अन्य शामिल हैं।
कैसे हुआ हादसा?
बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी वोल्वो बस शुक्रवार रात करीब 10 बजे नोएडा से जालंधर के लिए चली थी। यह सब सुबह करीब 5 बजे जैसे ही अंबाला शहर में अंबाला-अमृतसर नेशनल हाईवे पर कालका चौक से आगे बढ़ी तो सामने आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।
हादसे में घायल चार लोगों और मृतक छोटू को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया जबकि 5 को छावनी नागरिक अस्पताल ले जाया गया। इन सभी घायलों को दोनों नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है।
घायलों में सूर्या को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था हालांकि स्वजन उसे जालंधर ले गए। सूर्या की मां स्नेहा ने बताया कि सूर्या गुरुग्राम में आइटी कंपनी में काम करता है। निखार को उसके परिजन ले गए। अरविंद को भी उसके स्वजन अपने साथ ले गए।
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