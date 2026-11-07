अंबाला में 9 फीट के अजगर मिलने से मचा हड़कंप, रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा
अंबाला के नारायणगढ़ स्थित भूरेवाला गांव के खेतों से नौ फीट के अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। स्नैक मैन ...और पढ़ें
HighLights
नौ फीट का अजगर भूरेवाला गांव के खेतों में मिला।
स्नैक मैन राजकुमार ने वन्य प्राणी विभाग को सूचित किया।
अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर भूड़ के जंगल में छोड़ा।
जागरण संवाददाता, अंबाला। नारायणगढ़ के गांव भूरेवाला के खेतों में एक नौ फीट का अजगर मिला। उसे पकड़कर भूड़ के जंगल में छोड़ दिया गया है। गांव भुरेवाला में चार पांच दिनों से खेतों में किसानों को अजगर दिखाई दे रहा था।
किसान खेत में चारा कटाई करने के लिए जाते थे। किसानों ने स्नैक मैन राजकुमार को सूचना दी। सूचना मिलते ही राजकुमार ने इस बारे वन्य प्राणी विभाग को सूचना दी और उसके बाद खुद एक साथी के साथ नौ फीट के अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद इस अजगर को सुरक्षित तरीके से भूड़ के जंगलों में छोड़ दिया गया।