अंबाला में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला छावनी क्षेत्र के बब्याल सैनिक नगर में रविवार सुबह करीब 11 बजे मिट्टी से लदे ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर लगने से कृपा (11) की मौत हो गई। कृपा घर के बाहर खाली प्लाट में कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी। टक्कर लगते ही बच्ची सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से निकल गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

बच्ची की मौत के बाद स्वजनों ने चालक पर नशे की हालत में ट्रैक्टर चलाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर एफआइआर दर्ज कर ली है। ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में ले लिया है। बब्याल के गुरमेल सिंह ने बताया कि उनके पांच बच्चे हैं, तीन बेटे और दो बेटियां। उनकी बड़ी बेटी कृपा सरकारी स्कूल में कक्षा सात में पढ़ाई कर रही थी। रविवार को वह करीब 11 बजे घर के सामने खाली प्लाट में पड़ी लकड़ी पर कपड़े सुखाने के लिए जा रही थी।

जैसे ही वह घर से निकलकर सड़क पर आई तो मिट्टी से लदी ट्रैक्टर-ट्राली के चालक ने उसे सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गई और ट्रैक्टर का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

हादसे के बाद आस-पास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और तुरंत ही बच्ची को घायल अवस्था में अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कुछ देर बाद ही उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।