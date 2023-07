Vadodara News: अमरनाथ यात्रा पर गए युवक को आया दिल का दौरा, बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले ही हो गई मौत

वडोदरा के रहने वाले एक शख्स को अमरनाथ यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसकी अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक वडोदरा शहर के फतेपुरा इलाके के पीतांबर पोल के रहने वाले थे और गौरक्षा समिति का कार्यकर्ता था।

अमरनाथ यात्रा पर गए युवक की पहलगाम में हुई मौत।

वडोदरा, जेएनएन। वडोदरा के रहने वाले एक शख्स को अमरनाथ यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसकी अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक वडोदरा शहर के फतेपुरा इलाके के पीतांबर पोल के रहने वाले थे और गौरक्षा समिति का कार्यकर्ता था। मौत की खबर सुन सदमें में पहुंचा परिवार युवक की मौत की खबर सुनकर परिवार सदमें में चला गया है। श्रीनगर में पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव हवाई मार्ग से वडोदरा लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, 32 वर्षीय गणेश कदम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दोस्तों के साथ अमरनाथ यात्रा पर गए थे। यात्रा से पहले ही पहलगाम में गणेश कदम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टियां होनी शुरू हो गई, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में उसे लगातार दो दिल के दौरे पड़े और तीसरे दौरे के बाद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद लाया जाएगा शव स्थानीय नगर सेवक सचिन पटदिया ने बताया कि अमरनाथ यात्रा के दौरान मरने वाले 32 वर्षीय गणेश भाई के परिवार में एक बेटी और एक बेटा है। दोनों बच्चों ने अपने पिता का साया खो दिया है। उन्होंने कहा कि गणेशभाई कदम की दुखद मौत की खबर मिलते ही गौरक्षा समिति में शोक छा गया। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा हो या किसी अन्य जानवर की सेवा, गणेशभाई हमेशा आगे रहते थे। आज श्रीनगर में पोस्टमार्टम के बाद उनका पार्थिव शरीर वडोदरा ले जाया जाएगा।

Edited By: Devshanker Chovdhary