नेपाल दौरे पर गए भारतीय मूल के न्यूजीलैंड निवासी पति-पत्नी लापता, परिजनों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार
वडोदरा के मूल निवासी और न्यूजीलैंड में बसे मिहिर और किन्नरी पटेल नेपाल यात्रा के दौरान रहस्यमय तरीके से लापता ...और पढ़ें
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जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
डिजिटल डेस्क, वडोदरा। नेपाल की यात्रा पर गए मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले और वर्तमान में न्यूजीलैंड में बसे मिहिर पटेल और उनकी पत्नी किन्नरी पटेल रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इस खबर के बाद से वडोदरा और विदेशों में रह रहे उनके सगे-संबंधियों में भारी चिंता और अफरा-तफरी का माहौल है।
यह दंपत्ति मुंबई की एक प्रसिद्ध ट्रेवल्स एजेंसी के माध्यम से नेपाल की यात्रा पर रवाना हुआ था, लेकिन नेपाल पहुंचने के कुछ ही समय बाद अचानक उनका अपने परिवार से संपर्क पूरी तरह टूट गया।
अचानक फोन बंद होने से मचा हड़कंप
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिहिरभाई और किन्नरीबेन नियमित रूप से अपने परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में रहते थे। लेकिन इस यात्रा के दौरान अचानक उनके मोबाइल फोन बंद हो गए और उनकी कोई खबर न मिलने से वडोदरा में रह रहे परिजनों की चिंता सातवें आसमान पर पहुंच गई है।
मिहिरभाई और किन्नरीबेन के साथ संपर्क स्थापित करने के सभी प्रयास विफल होने के बाद, किन्नरीबेन के भाई चिराग पटेल ने इस गंभीर मामले में राज्य और केंद्र सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने की भावुक अपील की है।
चिराग पटेल ने भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) और नेपाल स्थित भारतीय दूतावास से विशेष गुहार लगाई है कि वे नेपाल प्रशासन के साथ तुरंत समन्वय स्थापित करें और लापता दंपत्ति का पता लगाने के लिए एक सघन खोज और बचाव अभियान शुरू करें।
आखिरी लोकेशन और टूर गाइड की जानकारी जुटाने का प्रयास
घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार ने मुंबई की संबंधित ट्रेवल्स एजेंसी से भी संपर्क साधा है। ट्रेवल्स एजेंसी के माध्यम से लापता दंपत्ति की अंतिम लोकेशन, होटल बुकिंग, टूर गाइड का विवरण और उनके पूरे टूर प्लान (यात्रा योजना) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही, स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजनयिक स्तर पर भी आवश्यक पत्राचार किया जा रहा है ताकि कानूनी और बचाव प्रक्रियाओं को अधिक गति दी जा सके और दंपत्ति को सुरक्षित बचाया जा सके।
गुजरात के 11 समेत 178 भारतीय लापता
नेपाल में आई इस प्राकृतिक आपदा में व्यापक पैमाने पर नुकसान की खबरें हैं। इस बड़ी होनहार (आपदा) में गुजरात के विभिन्न जिलों के 11 पर्यटकों सहित कुल 178 भारतीय नागरिकों के लापता होने की चिंताजनक रिपोर्ट मिली है।
हालांकि, राहत और बचाव कार्यों के बीच अब तक 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनमें से अधिकांश लोग तमिलनाडु के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल बाकी लापता लोगों को सुरक्षित ढूंढ निकालने के लिए राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं।
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