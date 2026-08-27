नेपाल में फंसे सारण के 9 लोग, मुग्लिन रोड बंद होने से 400 किमी अतिरिक्त सफर कर सुनौली बॉर्डर से लौटेंगे घर
नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के कारण सारण जिले के नौ लोग फंस गए हैं। मुग्लिन रोड बंद होने ...और पढ़ें
HighLights
नेपाल में बाढ़ के कारण सारण के 9 लोग फंसे।
मुग्लिन रोड क्षतिग्रस्त होने से रास्ता बंद हुआ।
सुनौली बॉर्डर से 400 किमी अतिरिक्त सफर कर लौटेंगे।
संवाद सहयोगी, दाउदपुर/मांझी (सारण)। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बीच सारण जिले के दाउदपुर क्षेत्र के नौ लोग फंस गए हैं। दो दिनों तक उनसे संपर्क नहीं हो पाने के कारण परिजन चिंतित रहे। गुरुवार को बातचीत होने के बाद स्वजन ने राहत की सांस ली।
पोखरा से लौटते समय मुग्लिन के पास रोका गया रास्ता
जानकारी के अनुसार, सभी लोग नेपाल के पोखरा से भारत लौट रहे थे। इसी दौरान मुग्लिन के समीप नेपाल पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और मार्ग बंद होने की जानकारी दी।
बाढ़ से सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त, आगे बढ़ना संभव नहीं
नेपाल पुलिस के अनुसार, बाढ़ के पानी के कारण सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में इस रास्ते से आगे आवागमन संभव नहीं है, जिसके बाद सभी लोग वापस पोखरा लौट गए।
पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए 24 अगस्त को निकले थे सभी लोग
दाउदपुर थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी मिथिलेश कुमार सिंह, लेजुआर निवासी रमेश कुमार सिंह, हर्षपुरा के संजय कुमार सिंह, बंगरा के सुबास कुमार गुप्ता और चालक मनोज शर्मा परिवार के सदस्यों के साथ 24 अगस्त को कार से नेपाल रवाना हुए थे।
पोखरा में पूजा-पाठ के बाद बुधवार को शुरू की थी वापसी
बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के बाद सभी लोग पोखरा पहुंचे थे। बुधवार सुबह पूजा-पाठ करने के बाद उन्होंने भारत लौटने के लिए यात्रा शुरू की, लेकिन मुग्लिन के पास रास्ता बंद होने से उन्हें वापस लौटना पड़ा।
नेपाल पुलिस ने सुनौली बॉर्डर से भारत लौटने की दी सलाह
अब नेपाल पुलिस ने सभी लोगों को दूसरे मार्ग से सुनौली बॉर्डर होकर भारत लौटने की सलाह दी है। इस कारण उन्हें अपने तय रास्ते की तुलना में करीब 400 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा।
सुरक्षित हैं सभी लोग, जल्द घर लौटने की उम्मीद
परिजनों के अनुसार, नेपाल में फंसे सभी नौ लोग सुरक्षित हैं। उनसे बातचीत हो चुकी है और अब वैकल्पिक मार्ग से भारत लौटने की तैयारी की जा रही है।
रास्ता खुलने या वैकल्पिक यात्रा के बाद सारण लौटेंगे सभी
मुग्लिन मार्ग बंद होने के कारण यात्रा योजना बदल गई है। अब सुनौली बॉर्डर के रास्ते भारत में प्रवेश करने के बाद सभी लोगों के जल्द ही सारण स्थित अपने घर पहुंचने की उम्मीद है।