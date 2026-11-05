गुजरात: वडोदरा में खड़ी कार में लगी आग, तेज धमाके के साथ फटा CNG सिलिंडर; सामने आया वीडियो

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर के नवायार्ड इलाके से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक खड़ी होंडा सिटी कार में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही मिनटों बाद उसमें जोरदार धमाका हुआ।

यह धमाका कार के सीएनजी सिलिंडर में हुआ था, जो इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और धातु की भारी चादरें करीब 200 मीटर दूर तक जा गिरीं। इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए हैं।

सीएनजी सिलिंडर फटा यह घटना 4 नवंबर की देर रात नवायार्ड के रामवाड़ी इलाके की एक रिहायशी बस्ती में घटी। अचानक कार में आग लगने की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही सीएनजी सिलिंडर फट गया।

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कार पहले आग की लपटों में पूरी तरह घिरी हुई थी और कुछ ही पलों में वह आग के एक बड़े गोले में तब्दील हो गई। धमाका इतना भयानक था कि कार के लोहे के हिस्से और टुकड़े हवा में उड़ते हुए दूर-दूर तक जा गिरे।