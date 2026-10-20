ममता बनर्जी का साथ छोड़ने का यूसुफ पठान को मिला इनाम, गुजरात में सुलझा प्लॉट विवाद

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। राज्य सरकार ने वडोदरा नगर निगम (VMC) के तांदलजा इलाके में स्थित 978 वर्ग मीटर के एक विवादित प्लॉट को पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व टीएमसी सांसद यूसुफ पठान को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इसमें से 500 वर्ग मीटर जमीन उन्हें आवासीय उपयोग के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन का हस्तांतरण उसके तय मूल्यांकन के 55% मूल्य पर किया जाएगा। पठान की जमीन को मिली मंजूरी वीएमसी के नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू ने पुष्टि की कि पठान द्वारा मांगी गई जमीन के आवंटन के लिए नगर निकाय को सरकार से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा, "हालांकि, अभी विवरण तय होने बाकी हैं और इस प्रस्ताव को वीएमसी की स्थायी समिति और जनरल बोर्ड की मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा।" जनरल बोर्ड की मंजूरी के लिए रखे जाने से पहले इस प्रस्ताव पर स्थायी समिति विचार करेगी।

यह फैसला उस घटना के लगभग दो महीने बाद आया है, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पठान और तृणमूल कांग्रेस के अन्य बागी लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी से अलग होकर 14 जून, 2026 को नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल होने की घोषणा की थी। पठान को एनसीपीआई का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

कितनी है जमीन की कीमत वीएमसी (वडोदरा नगर निगम) के भूमि एवं संपदा विभाग द्वारा तैयार किया गया यह प्रस्ताव, टाउन प्लानिंग स्कीम 22 (फाइनल प्लॉट 90) के तहत तंडलजा इलाके में स्थित एक प्लॉट से जुड़ा है। नगर निकाय द्वारा मंजूर 2.10 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर के मूल्यांकन के आधार पर इस जमीन का अनुमानित बाजार मूल्य 20.53 करोड़ रुपये है। सरकार का यह प्रस्ताव अगस्त के अंत में वडोदरा नगर निगम को मिला।

बाद में पठान ने इस प्लॉट पर अपने पिछले दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में दायर अपनी अपील वापस ले ली। इस प्रस्ताव के तहत नगर निगम की 500 वर्ग मीटर जमीन पठान को आवासीय उपयोग के लिए उपहार के तौर पर दी जाएगी।

बाकी बची 478 वर्ग मीटर जमीन वडोदरा शहरी विकास प्राधिकरण (VUDA) की मूल्यांकन समिति द्वारा तय किए गए मूल्य के 55% पर हस्तांतरित की जाएगी। यानी, उस मूल्यांकन पर उन्हें 45% की छूट मिलेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह व्यवस्था इसी तरह के अन्य मामलों के लिए कोई मिसाल नहीं बनेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि राजस्व विभाग पठान को दी गई जमीन के बराबर मूल्य की जमीन वीएमसी को आवंटित करेगा।