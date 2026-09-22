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NCPI ने की नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, Yusuf Pathan बने उपाध्यक्ष

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Published: Tue, 22 Sep 2026 06:16 PM (IST)Updated: Tue, 22 Sep 2026 06:48 PM (IST)

TMC से अलग होकर बनी NCPI ने अपने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की है। इसमें ज्योतिप्रकाश चटर्जी को अध्यक्ष और युसूफ पठान को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

युसूफ पठान को उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी मिली

युसूफ पठान को उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी मिली

HighLights

  1. NCPI ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की

  2. ज्योतिप्रकाश चटर्जी को NCPI का नया अध्यक्ष बनाया गया

  3. युसूफ पठान को उपाध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी मिली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। TMC से अलग हुए सांसदों द्वारा बनाई गई 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) ने नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। ज्योतिप्रकाश चटर्जी को अध्यक्ष चुना गया है, वहीं यूसुफ पठान को उपाध्यक्ष बनाया गया है।

यूसुफ पठान के साथ अबू ताहिर खान, दीपक अधिकारी देव, जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया, रचना बनर्जी और चंद्रिमा पांजा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है 

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