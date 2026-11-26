डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के सूरत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां इच्छापोर इलाके में एक नहर के पास 38 वर्षीय विधवा महिला की दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतिका तीन बच्चों की मां थी।

मृतका का शव मंगलवार को लापता होने के दो दिन बाद बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक, इस जघन्य अपराध का आरोप महिला के प्रेमी बबलू राजभर पर लगा है, जिसके साथ पिछले कुछ समय से उसके रिश्तों में खटास आ गई थी। बातचीत बंद होने के बाद से प्रेमी महिला से नाराज चल रहा था।

पुलिस ने दर्ज किया मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के साथ यौन उत्पीड़न और गला घोंटे जाने की पुष्टि होने के बाद इच्छापोर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इच्छापोर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के अनुसार, यह अपराध 22 से 24 नवंबर के बीच हुआ। आरोपी बबलू राजभर, महिला के साथ पिछले आठ महीनों से रिश्ते में था।

महिला का पति दुबई में काम करता था, जिसकी आठ साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। पांच साल पहले, वह अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने तीन बच्चों के साथ सूरत आ गईं और इच्छापोर में बस गईं।

हीरा कंपनी में काम करती थी महिला महिला इच्छापोर डायमंड बोर्स में स्थित एक हीरा कंपनी के लिए काम करती थीं। आठ महीने पहले यादव की मुलाकात राजभर से हुई और दोनों के बीच रिश्ते बन गए। वह उसके लिए खाना बनाती थीं और उसे देने जाती थीं। करीब चार महीने तक उनका रिश्ता ठीक चला, लेकिन फिर समस्याएं शुरू हो गईं।

बाद में दोनों ने बात करना बंद कर दिया और महिला ने राजभर के लिए खाना ले जाना भी छोड़ दिया। 22 नवंबर की शाम को, राजभर ने कथित तौर पर यादव को मिलने के बहाने बुलाया और उसे SR होटल के पीछे नहर के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। पुलिस का आरोप है कि उसने वहां उसके साथ बलात्कार किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।