सूरत: दांत में दर्द की शिकायत के बाद पुलिस पहरे में अस्पताल पहुंचा नारायण साईं, जांच के बाद भेजा गया जेल

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात की सूरत स्थित लाजपोर मध्यस्थ जेल (Lajpore Central Jail) में दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नारायण साईं को दांत में अत्यधिक दर्द होने के कारण इलाज के लिए नई सिविल अस्पताल लाया गया।

चिकित्सीय जांच और इलाज के लिए अस्पताल लाते समय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। डेंटल विभाग में हुई जांच और एक्स-रे प्राप्त जानकारी के अनुसार, नारायण साईं ने दांत में तेज दर्द होने की शिकायत की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराने का निर्णय लिया। इसके बाद लाजपोर जेल के पुलिस कर्मचारियों और स्थानीय पुलिस बल की कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें नई सिविल अस्पताल ले जाया गया।

अस्पताल पहुंचने पर उन्हें सीधे डेंटिस्ट्री (डेंटल) विभाग में ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उनके दांतों और जबड़े की गहन जांच की। डॉक्टरी प्रक्रिया के भाग के रूप में एक्स-रे (X-Ray) सहित अन्य आवश्यक टेस्ट और रिपोर्ट भी कराए गए। इलाज और आवश्यक मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुलिस सुरक्षा के तहत उन्हें वापस लाजपोर जेल ले जाया गया।