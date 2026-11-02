गुजरात: राजकोट के होटल में पुलिस की छापेमारी, शराब पीने के आरोप में 38 लोगों पर मामला दर्ज

डिजिटल डेस्क, राजकोट। गुजरात के राजकोट में एक होटल में चल रही पार्टी में छापेमारी की गई। शराब पीने के शक में यहां से 38 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह होटल कालावाड रोड पर स्थित है।

डीसीपी (जोन-2) राकेश देसाई ने बताया कि शनिवार रात को एक गुप्त सूचना के आधार पर लोकल क्राइम ब्रांच ने यह छापेमारी की। उन्होंने कहा कि मौके पर किए गए ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर शराब के नशे में पाए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।