जामनगर के वंतारा में वन्यजीव संरक्षण पर ऐतिहासिक वैश्विक सम्मेलन, नई तकनीकों पर हुआ मंथन

डिजिटल डेस्क, जामनगर। गुजरात के जामनगर स्थित वंतारा में वन्यजीव संरक्षण और एनिमल वेलफेयर की दिशा में एक ऐतिहासिक और बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। यूरेशियन एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स (EARAZA 2026) के इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर से आए वन्यजीव विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

इस सम्मेलन में 30 देशों के 98 संस्थानों और भारत के 29 प्रमुख चिड़ियाघर संस्थानों के दिग्गजों ने एक मंच पर आकर आपसी सहयोग और वन्यजीव संरक्षण के नए तौर-तरीकों पर चर्चा की। दुनिया भर के वन्यजीव विशेषज्ञों का महाकुंभ जामनगर में वैश्विक वन्यजीव समुदाय एक साथ आया। इसमें 30 देशों और भारत के प्रतिष्ठित चिड़ियाघर संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनका मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के काम को और तेज करना है।

ANTZ प्लेटफॉर्म का एक साल का मुफ्त इस्तेमाल वंतारा ने अपने खास प्राणी उद्यान प्रबंधन और ओपन डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 'ANTZ' को सभी EARAZA सदस्यों को एक साल के लिए मुफ्त देने की घोषणा की है। इससे दुनिया भर के संस्थान आसानी से डेटा और जानकारी आपस में साझा कर सकेंगे।

वैश्विक जैव विविधता डेटा के लिए साझा विजन EARAZA की अध्यक्ष स्वेतलाना अकुलोवा (Svetlana Akulova) ने एक ऐसी वैश्विक डेटा प्रणाली की जरूरत पर जोर दिया, जिससे दुनिया के किसी भी कोने में हुए संरक्षण के अनुभव से दूसरे संस्थान भी सीख सकें।

सीमा पार प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने मिलकर अमूर टाइगर (Amur tiger), ओरिएंटल सारस, ब्लाकिस्टन ईगल-उल्लू और गोडावण (Great Bustard) जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए समन्वित पहलों पर अपने अनुभव साझा किए। पशु कल्याण और बेहतर नतीजे सम्मेलन में इस बात पर चर्चा हुई कि सिर्फ सिद्धांतों की बात करने के बजाय जानवरों की सेहत और कल्याण के लिए जमीन पर ठोस और मापने योग्य परिणाम कैसे हासिल किए जाएं। इसके साथ ही संकट के समय आपातकालीन तैयारियों पर भी जोर दिया गया।

वन्यजीव देखभाल के लिए आधुनिक तकनीक वंतारा ने ANTZ की कई नई तकनीकों का प्रदर्शन किया। इनमें ऑन-डिफिवाइस आवाज पहचान, स्मार्ट एग एनालिसिस (अंडों की जांच) और जानवरों की देखभाल के लिए एनएफसी (NFC) आधारित डिजिटल लॉगिंग जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं।

'सोल्यूशन स्टेशन' में मिला व्यावहारिक समाधान सम्मेलन में एक विशेष 'सोल्यूशन स्टेशन' बनाया गया था, जहां वन्यजीव विशेषज्ञों ने पेशेवरों की वास्तविक समस्याओं को सुनकर उन्हें व्यावहारिक और तकनीकी समाधान सुझाए। मीडिया और जन-भागीदारी की भूमिका प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ फॉरेस्ट गैलांते ने जन-जागृति लाने में मीडिया की भूमिका पर बात की। इसके अलावा, आम नागरिकों को संरक्षण से जोड़ने (सिटिजन साइंस) और चिड़ियाघरों में आने वाले पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई।