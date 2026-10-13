गुजरात के कच्छ में सड़क पर एक साथ रेंगते दिखे दो दुर्लभ सांप, वन विभाग ने शेयर की तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले में हाल ही में दो दुर्लभ प्रजातियों के सांप एक ही जगह पर दिखाई दिए हैं। इन सांपों में 'राजवाड़ी सांप' (ब्लैक हेडेड वाला रायल स्नेक) और दुर्लभ ‘रेतिया सांप’ (अफ्रो-एशियन सैंड स्नेक) शामिल हैं।

कई सालों के बाद पिछले महीने ये दोनों सांप कच्छ की सबसे ऊंची पहाड़ी काला डूंगर क्षेत्र में एक साथ देखे गए। वन विभाग की टीम को ये सांप गश्त के दौरान दिखे। राजवाड़ी सांप जहरीला नहीं होता, जबकि करीब 70 सेंटीमीटर लंबा यह सांप हल्का जहरीला होता है।