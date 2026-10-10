गुजरात पुलिस में पूर्व अग्निवीरों की सीधी एंट्री, अब फिजिकल टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा से छूट; पूरी जानकारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। राज्य सरकार ने गुजरात में पुलिस विभाग में भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को एक और बड़ी राहत दी है। गृह विभाग द्वारा 9 अक्टूबर, 2026 को जारी संशोधित नियमों के अनुसार, अब पुलिस विभाग के निर्दिष्ट वर्दीधारी पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी।'

इससे पहले, राज्य सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट दी थी। अब फिजिकल और लिखित दोनों परीक्षाओं से छूट मिलने से पुलिस में नौकरी पाने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने X पर एक पोस्ट में की।

20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ अपरिवर्तित रहेगा राज्य सरकार ने 17 जुलाई, 2026 को जारी मूल नियमों में पूर्व फायर फाइटर्स के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था। इस आरक्षण का लाभ उन पूर्व फायर फाइटर्स को मिलेगा जो गुजरात के मूल निवासी, मूल निवासी या स्थायी निवासी हैं, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों यानी सेना, नौसेना या वायु सेना में फायर फाइटर के रूप में अपनी सेवा पूरी कर ली है और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन में उत्तीर्ण हैं।

गृह विभाग द्वारा जारी नए संशोधन के माध्यम से, मूल नियमों में नियम 5 के बाद नियम 5A जोड़ा गया है। इस नियम के अनुसार, पूर्व फायर फाइटर्स को सीधी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

छूट और किस स्थान के लिए लाभ मिलेगा? आयु सीमा में छूट: मूल नियमों के अनुसार, पूर्व फायर फाइटर्स को भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। जबकि फायर फाइटर्स के पहले बैच के कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट देने का प्रोविज़न है। 9 अक्टूबर के अमेंडमेंट से इस प्रोविज़न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

किन पोस्ट्स को मिलेगा फायदा: ओरिजिनल रूल्स के अपेंडिक्स के मुताबिक, होम डिपार्टमेंट के तहत बताई गई पोस्ट्स में आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर (आर्म्ड PSI), आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल, SRPF प्लाटून कमांडर, SRPF पुलिस कांस्टेबल और प्रिज़न डिपार्टमेंट के कुछ पोस्ट्स शामिल हैं।

हर्ष सांघवी ने X पर एक पोस्ट में अनाउंस किया इस फैसले के फायदों के बारे में बात करते हुए, हर्ष सांघवी ने कहा, "देश की सिक्योरिटी के लिए अपनी जवानी में बॉर्डर पर दिन-रात काम करने वाले फायर फाइटर्स आने वाले दिनों में गुजरात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुलिस फोर्स को मजबूत करने और काम करने में काम कर सकेंगे।"

દેશસેવા પૂર્ણ કરીને પરત ફરતા 'માજી-અગ્નિવીરો' (Ex-Agniveers) ને ગુજરાત પોલીસ ફોર્સમાં સીધી ભરતી.. https://t.co/e12U7DjuxR — Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 10, 2026 उन्होंने आगे कहा कि बॉर्डर पर मुश्किल हालात में काम करने वाले युवाओं के एक्सपीरियंस का सीधा फायदा राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को मिलेगा। डिटेल्ड GR जल्द जारी होगा सरकार एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन (GR) और प्रेस नोट के ज़रिए इस रिक्रूटमेंट के रूल्स, एलिजिबिलिटी और कंडीशंस पर पूरी क्लैरिफिकेशन जारी करेगी। दूसरे राज्यों या गुजरात के अग्निवीरों की एलिजिबिलिटी समेत सभी डिटेल्स सरकार की तरफ से जारी होने वाले सरकारी प्रस्ताव में साफ कर दी जाएंगी।