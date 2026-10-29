राजकोट एयरपोर्ट के पास लगी आग, वडोदरा डायवर्ट हुई एअर इंडिया की फ्लाइट; 100 से ज्यादा यात्री थे सवार

राज्य ब्यूरो, राजकोट। राजकोट के हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पक्षियों को भगाने के लिए पटाखे फोड़ने के दौरान रनवे के पास सूखी घास में अचानक आग भड़क उठी।

आग के कारण चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया और रनवे पर दृश्यता (विजिबिलिटी) काफी घट गई, जिससे विमानों की लैंडिंग की सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

इस आपात स्थिति के कारण दिल्ली से राजकोट आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट को वडोदरा डायवर्ट कर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।

पटाखों की चिंगारी से भड़की आग

हीरासर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पक्षियों को रनवे से दूर रखने के लिए पटाखे फोड़े जा रहे थे। इसी दौरान पटाखों की चिंगारी पास स्थित सूखी घास में जा गिरी, जिससे देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई।

धुआं फैलने से रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। हवा में 4 चक्कर लगाने पड़े दिल्ली से राजकोट आ रही एअर इंडिया की सुबह की फ्लाइट अपने निर्धारित समय सुबह 10:25 बजे राजकोट पहुंचने वाली थी। हालांकि, रनवे पर भारी धुआं होने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) द्वारा लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पायलट को विमान को हवा में ही 4 चक्कर लगाने पड़े।

काफी समय तक इंतजार करने के बाद भी जब दृश्यता में कोई सुधार नहीं हुआ, तो पायलट ने फ्लाइट को वडोदरा की ओर मोड़ दिया और वहां एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। वडोदरा में सुरक्षित उतरने के बाद विमान में सवार 100 से अधिक यात्रियों ने राहत की सांस ली।

घंटों देरी से राजकोट से दिल्ली के लिए रवाना हुई फ्लाइट राजकोट में स्थिति सामान्य होने के बाद यह फ्लाइट वडोदरा से राजकोट के लिए रवाना हुई और दोपहर 12:20 बजे राजकोट पहुंची। इसके बाद, दोपहर 1:11 बजे यह विमान राजकोट से दिल्ली के लिए रवाना हो सका। इस पूरे घटनाक्रम के कारण 100 से अधिक यात्रियों को घंटों देरी और असुविधा का सामना करना पड़ा।