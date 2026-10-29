गुजरात: कच्छ के कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन में दो कंपनियों में लगी भीषण आग, बचाव कार्य में जुटा दमकल विभाग

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां गांधीधाम स्थित कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन (KASEZ) में दो अलग-अलग कंपनियों में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें और काला धुआं उठता देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल, आग पर काबू पाने और उसे फैलने से रोकने के लिए युद्धस्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। आग लगने के कारणों और इस हादसे में हुए नुकसान के बारे में अभी और विस्तृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है।