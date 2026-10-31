सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, एकता दिवस पर 308 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का किया उद्घाटन

डिजिटल डेस्क, एकता नगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में पर्यटन और नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 307.83 करोड़ रुपये की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

प्रधानमंत्री ने 118.88 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस तरह इन 31 परियोजनाओं के लिए कुल निवेश 426.71 करोड़ रुपये हो गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की पुष्पांजलि इससे पहले दिन में पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

क्या है परियोजनाओं का उद्देश्य? इन नई परियोजनाओं का उद्देश्य दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास पर्यटकों के लिए सुविधाओं और नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है। यह जगह अब एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है।

प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए गए प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में 50 करोड़ रुपये की लागत से बना आईआरसीटीसी होटल, एकता क्रूज (16 करोड़ रुपये), रेन फॉरेस्ट आकर्षण (14.30 करोड़ रुपये) और 3.67 करोड़ रुपये की लागत वाला इको-ट्रेल शामिल हैं। परियोजनाओं में क्या-क्या? बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 45.53 करोड़ रुपये की लागत से बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 21.40 करोड़ रुपये के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 23.81 करोड़ रुपये की लागत वाले परेड ट्रैक व उससे जुड़े कार्यों का उद्घाटन किया।

कनेक्टिविटी और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने 28.22 करोड़ रुपये की लागत से ट्रैवलेटर (चलने वाले रास्ते), ट्रैफिक जाम कम करने के लिए 23 करोड़ रुपये की लागत से 24 मीटर चौड़ी कॉलोनी सड़क, 14.25 करोड़ रुपये के स्टाफ क्वार्टर और नौ मीटर लंबी दो वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें शुरू की हैं।

अन्य नई सुविधाओं में मोखाड़ी गांव के पास एक टर्मिनल बिल्डिंग और जेटी, अलग-अलग जगहों पर वॉटर स्टेशन, एकता नगर रेलवे स्टेशन को विजिटर सेंटर से जोड़ने वाले वॉकवे का विस्तार और कई जगहों पर फव्वारे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कई नए विज़ुअल फीचर्स की भी शुरुआत की, जिनमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में फसाड लाइटिंग, एकता प्रकाश पर्व हेरिटेज डिस्प्ले और अपग्रेड किया गया यूनिटी ग्लो गार्डन शामिल हैं। आगामी परियोजनाओं की आधारशिला उन्होंने आठ आगामी परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिनमें 59.32 करोड़ रुपये की लागत वाली गोरा-भानद्रा सड़क और 36.58 करोड़ रुपये की लागत वाली स्मार्ट जीरो वेस्ट इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुविधा शामिल है। अन्य आगामी पहलों में खलवानी पुल (7.72 करोड़ रुपये) का निर्माण, एक कैक्टस और तितली उद्यान (5.79 करोड़ रुपये), खलवानी इको-टूरिज्म का विकास (5.15 करोड़ रुपये), वाघडिया रोड का चौड़ीकरण और सरदार सरोवर बांध के लिए एक आपदा नियंत्रण कक्ष का निर्माण शामिल है।