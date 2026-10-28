30 अक्टूबर को मनाया जाएगा पीएम किसान उत्सव दिवस, सम्मान निधि की 24वीं किस्त होगी जारी

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघाणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 अक्टूबर को बनासकांठा के भीलड़ी में राष्ट्रीय स्तर का 'पीएम किसान उत्सव दिवस' मनाया जाएगा। वाघाणी ने भीलड़ी में जनसभा तैयारियों की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री भीलड़ी से 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' की 24वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 18,680 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिलेगी। गुजरात के 52.33 लाख से अधिक किसान परिवारों को 1,051 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त होगी। साथ ही प्रधानमंत्री बनास डेयरी के नए पोटैटो एक्सपेंशन का लोकार्पण करेंगे तथा थराद और राधनपुर में 2 नए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का भूमिपूजन करेंगे।