PM Modi Degree Case: CM केजरीवाल और सांसद संजय स‍िंह 26 जुलाई को अदालत में होंगे पेश

अहमदाबाद, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री से जुड़े एक मामले में गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट में पेश होना था। लेकिन, दिल्ली में बाढ़ के हालात के चलते दोनों कोर्ट में पेश नहीं हो सके। दोनों की ओर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों से संबंधित आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट ने दोनों नेताओं को 26 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अहमदाबाद में स्थित गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है। पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह पर यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने का आरोप है।मानहानि मामले में 15 अप्रैल को सबसे पहली सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने दोनों नेताओं को 23 मई को पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि दोनों नेता कोर्ट नहीं पहुंच थे। उनका दावा था कि कोर्ट से उन्हें कोई समन नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फिर समन भेजा और सात जून को पेश होने के लिए कहा। तब भी दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वकील ने पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर दोनों को 13 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

