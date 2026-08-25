गुजरात: पीडीईयू में बना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम कंप्यूटिंग, शोधकर्ताओं को मिलेगी मदद

डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। QpiAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक डॉ. नागेंद्र नागराजा ने कहा कि पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी को जो वर्जन मिलेगा उसे 'QVidya' कहा जाएगा, और छात्र व शोधकर्ता समस्याओं को हल करने और इसके अनुप्रयोगों के बारे में जानने के लिए क्वांटम कंप्यूटर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा, 'लैब को PDEU के साथ घनिष्ठ सहयोग से डिजाइन किया गया है। यह सॉफ्टवेयर स्टैक, लाइब्रेरी, ऑप्टिमाइजेशन और कंप्यूटिंग तकनीक से संबंधित सामग्री के साथ आएगा।'

नागराजा ने कहा कि मेरा मानना है कि गुजरात इसके अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह ऊर्जा, पेट्रोलियम और रसायन के क्षेत्र में अग्रणी है। इन सभी क्षेत्रों के लिए, क्वांटम कंप्यूटर के कई अनुप्रयोग हैं।

PDEU के महानिदेशक प्रो. एस. एस. मनोहरन ने बताया कि विश्वविद्यालय क्वांटम अनुप्रयोगों की मदद से नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, उन्नत ऊर्जा सामग्री और बैटरी व ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान करेगा।

उन्होंने कहा कि क्वांटम कंप्यूटिंग को भविष्य की तकनीक माना जाता है, और इसका एक्सपोजर हमारे शोधकर्ताओं की मदद करेगा।