गुजरात: मोरबी-राजकोट हाईवे पर बेकाबू कार ट्रांसफॉर्मर से टकराई, 2 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, मोरबी। मोरबी-राजकोट हाईवे पर टंकारा के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार से जा रही एक स्विफ्ट कार अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई और सड़क किनारे स्थित बिजली के ट्रांसफॉर्मर से टकरा गई।

इस दर्दनाक दुर्घटना में कार में सवार राजकोट के 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मंडप डेकोरेशन के काम से जा रहे थे मोरबी प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजकोट निवासी तीनों युवक मंडप डेकोरेशन के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। वे अपने व्यापारिक काम के सिलसिले में स्विफ्ट कार में सवार होकर राजकोट से मोरबी की ओर जा रहे थे। इस दौरान मोरबी-राजकोट हाईवे पर टंकारा के पास पहुंचते ही अचानक कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया।

बेकाबू कार सड़क पर पलटी मारते हुए सीधे हाईवे किनारे लगे बिजली के ट्रांसफॉर्मर से जा टकराई। टक्कर इतनी प्रचंड थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मृतकों और घायल युवक के नाम हादसे की भयावहता इतनी अधिक थी कि कार सवार दो युवकों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतकों में अमन गणेशभाई बाबरिया (उम्र 25 वर्ष) और प्रभात कालूभाई लामका (उम्र 28 वर्ष) शामिल हैं।

वहीं कार में सवार तीसरे युवक जीवन सवाभाई डाभी (उम्र 35 वर्ष) को गंभीर हालत में इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई और परिवारों में शोक की लहर हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग और हाईवे से गुजर रहे वाहन चालक तुरंत सहायता के लिए पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही टंकारा पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई।