डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। भचाऊ इलाके में मोती चिराई के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गया और कुछ ही देर बाद वाहन में भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं।

ड्राइवर का ट्रेलर से हट गया था नियंत्रण न्यूज एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाहन चलाते समय ड्राइवर का ट्रेलर पर से नियंत्रण हट गया था। संतुलन बिगड़ने के बाद ट्रेलर सीधे सड़क के बीच बने डिवाइडर पर जा चढ़ा।

जानकारी के मुताबिक आग लगने से पहले यह भारी-भरकम ट्रेलर डिवाइडर के ऊपर करीब 50 मीटर तक आगे बढ़ता और घिसटता रहा। इसके तुरंत बाद ट्रेलर में आग भड़क उठी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा। आग की लपटें काफी तेज थी लेकिन तीन घंटे कड़ी मशक्कत क बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है।