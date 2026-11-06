केरल में बीमार हाथी के बच्चे 'माया' की मदद को आगे आए अनंत अंबानी, इलाज के लिए वनतारा एयरलिफ्ट

डिजिटल डेस्क, जामनगर। 18 महीने की अनाथ और गंभीर रूप से बीमार हाथी के बच्चे, 'माया' को केरल के अभयारण्यम से जामनगर स्थित अनंत अंबानी के 'वनतारा' में एयरलिफ्ट करके ले जाया गया, ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके। जुलाई में बुरी तरह गिरने के बाद से यह हाथी का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है।

डॉक्टर्स ने इसे 'यूथेनेशिया' (दया-मृत्यु) से बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर, बेहतर पशु चिकित्सा के लिए उसे अनंत के वन्तारा में भेजा है। यह कदम तब उठाया गया जब केरल के अधिकारियों ने 'वनतारा' से मदद मांगी, ताकि इलाज के हर संभव विकल्प को आजमाया जा सके। माया का छोटा सा जीवन अब तक उसके धैर्य और संघर्ष की परीक्षा रहा है।

अनंत अंबानी के वनतारा में बेहतर पशु चिकित्सा मिलेगी 19 अप्रैल 2025 को, वह मलायात्तूर डिवीजन के काप्रिक्काड के पास, गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड नवजात अवस्था में अकेली मिली थी। उसे बचाकर अभयारण्यम लाया गया, जहां केरल वन विभाग ने दिन-रात उसकी देखभाल की। लेकिन, उसका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ।

2 जुलाई 2026 को, खेलते समय वह फिसल गई और उसके दाहिने कंधे में चोट लग गई। फिजियोथेरेपी और सप्लीमेंट्स देने के बावजूद, उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। अक्टूबर के आखिर तक, वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और केवल तरल आहार ही ले पा रही थी।

जांच में पता चला कि उसके अंगों में कई फ्रैक्चर हैं, छाती में संक्रमण है और हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं। हड्डियों के बेहद नाजुक होने और स्थिति के बहुत गंभीर होने के कारण, मेडिकल बोर्ड ने 29 अक्टूबर को उसे और अधिक कष्ट से बचाने के लिए 'यूथेनेशिया' (दया-मृत्यु) की सिफारिश करने का कठिन फैसला लिया।

दया-मृत्यु की सिफारिश के बाद इलाज की नई उम्मीद एक महत्वपूर्ण 'सेकंड ओपिनियन' (दूसरी राय) ने नई उम्मीद जगाई है। केरल के मुख्य वन्यजीव वार्डन, डॉ. पी. पुगाझेंडी ने मामले को यहीं बंद करने के बजाय (कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले जिसे बाद में बदला न जा सके) विशेषज्ञों से और अधिक राय लेने का फैसला किया।

वीडियो कंसल्टेशन के दौरान माया के एक्स-रे और ब्लड टेस्ट की जांच करने पर, 'वनतारा' के पशु चिकित्सा विशेषज्ञों को पैराथायरॉइड से जुड़ी एक ऐसी समस्या का पता चला, जिसका इलाज संभव है। इस नई संभावना को देखते हुए, 5 नवंबर को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माया को 'वनतारा' भेज दिया जाए। वहां उसे दर्द से राहत के लिए सही देखभाल मिलेगी, अत्याधुनिक जांच की सुविधा मिलेगी और उसे सुरक्षित रूप से सही स्थिति में रखने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्टिंग सिस्टम की मदद दी जाएगी।

इस अहम देखभाल के लिए आगे आकर, 'वनतारा' ने अनंत अंबानी के उस मूल सिद्धांत पर काम किया है, जिसके अनुसार 'हर जीवन मायने रखता है' जो 'जीव सेवा' की भावना से प्रेरित है। सहानुभूतिपूर्ण देखभाल का एक सहयोगी मॉडल इस मेडिकल मिशन को जो बात वास्तव में खास बनाती है, वह है बछड़े की भावनात्मक भलाई को ध्यान में रखकर बनाई गई एक मजबूत साझेदारी। यात्रा से पहले, 'वनतारा' ने इलाज की एक योजना तैयार की और जीवन रक्षक प्रणालियों (लाइफ-सपोर्ट सिस्टम) से लैस एक एयरलिफ्ट की व्यवस्था की।