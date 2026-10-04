अहमदाबाद के इसनपुर में दोस्तों से मिलने गए 21 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या, नग्न अवस्था में फेंका शव

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आपराधिक मानसिकता वाले लोग हत्या जैसे अपराधों में भी कानून-व्यवस्था से बेखौफ नजर आते हैं।

अहमदाबाद के इसनपुर स्थित तीर्थभूमि अपार्टमेंट में अज्ञात हमलावरों ने 21 वर्षीय छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। छात्र को नग्न अवस्था में फेंककर आरोपी फरार हो गए। इस घटना से दहशत फैल गई है।

छात्र को पीटा गया और फेंक दिया गया

मिली जानकारी के अनुसार, गोटा स्थित सिल्वर ओक कॉलेज में पढ़ रहा भावनगर निवासी जिगर सोलंकी इसनपुर में अपने मामा के साथ रह रहा था। 2 तारीख को वह अपने दोस्तों से मिलने बाहर गया था। इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। फिर आरोपियों ने उसे नग्न अवस्था में इसनपुर स्थित तीर्थभूमि अपार्टमेंट के पास फेंक दिया और फरार हो गए।