सूरत एयरपोर्ट पर स्टाफ गेट के पास अचानक बेहोश हुआ कर्मचारी, CISF के जवानों ने बचाई जान

डिजिटल डेस्क, सूरत। गुजरात के सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों की सूझबूझ और तत्परता से एक कर्मचारी की जान बच गई। एयरपोर्ट के स्टाफ गेट के पास अचानक एक कर्मचारी बेहोश होकर गिर पड़ा।

इसके बाद मौके पर मौजूद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने फौरन मानवीय दृष्टिकोण दिखाते हुए उसकी मदद की और समय पर इलाज मुहैया कराया।

अचानक बेसुध होकर किर पड़ा स्टाफ

बता दें कि सूरत एयरपोर्ट पर ड्यूटी के दौरान एक स्टाफ मेंबर अचानक स्टाफ गेट के पास बेसुध होकर गिर पड़ा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां तैनात सीआईएसएफ के जवान तुरंत हरकत में आए और बिना एक पल गंवाए कर्मचारी को प्राथमिक उपचार देना शुरू किया।