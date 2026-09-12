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गुजरात तट के पास दो मालवाहक जहाजों में टक्कर, कोस्ट गार्ड ने 21 लोगों को बचाया

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Published: Sat, 12 Sep 2026 03:43 PM (IST)

गुजरात तट के पास दो मालवाहक जहाजों की टक्कर के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने एक जहाज से 21 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचाया।

गुजरात तट के पास दो मालवाहक जहाजों में टक्कर(फोटो: @IndiaCoastGuard)

गुजरात तट के पास दो मालवाहक जहाजों में टक्कर(फोटो: @IndiaCoastGuard)

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डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में कांडला तट के पास दो मालवाहक जहाजों के आपस में टकराने के बाद कोस्ट गार्ड ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जहाज से चालक दल के 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी चेन्नई ने शनिवार को इस सफल बचाव अभियान की जानकारी दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मर्चेंट वेसल एमवी केमैक्स एम्परर और एमवी ट्रू मैरिनर के बीच टक्कर हो गई। दुर्घटना के तुरंत बाद भारतीय तटरक्षक बल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

डिफेंस पीआरओ चेन्नई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि एमवी केमैक्स एम्परर पर सवार 24 सदस्यों में से 21 को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 3 सदस्य जहाज के आवश्यक संचालन में सहायता के लिए अभी भी बोर्ड पर मौजूद हैं। जहाजों और चालक दल की वर्तमान स्थिति के संबंध में आगे का विवरण जुटाया जा रहा है।

मुंबई तट के पास डीजल तस्करी का भंडाफोड़

एक अन्य घटनाक्रम में, भारतीय तटरक्षक बल ने महाराष्ट्र में मुंबई तट के पास एक संदिग्ध नौका को जब्त कर अवैध डीजल तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया।

10 सितंबर 2026 को दोपहर लगभग 2:10 बजे एक ऑफशोर ऑयल रिग के पास अनधिकृत गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके तुरंत बाद तटरक्षक बल ने अपने एडवांस्ड ऑफशोर गश्ती पोत को जांच के लिए रवाना किया।

10 लाख रुपये नकद और अवैध सामान बरामद

तटरक्षक बल के जवानों ने रात के अंधेरे में संदिग्ध पोत की घेराबंदी कर उस पर छापेमारी की। पोत की गहन तलाशी के दौरान अवैध शराब और लगभग 10 लाख रुपये की बिना हिसाब-किताब की नकदी बरामद की गई। पोत पर सवार चालक दल के 6 सदस्यों को हिरासत में लेकर नौका सहित मुंबई हार्बर लाया गया।

पकड़े गए पोत, चालक दल के सदस्यों और जब्त की गई सामग्री को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

तस्करी के इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों और समुद्री हितधारकों द्वारा संयुक्त जांच शुरू की गई है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

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