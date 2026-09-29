गुजरात में खौफनाक सड़क हादसा: सांड से टकराने के बाद दो टुकड़ों में बंटी लैंड रोवर कार, 2 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारतमाला हाईवे पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। आवारा मवेशी सांड से टकराने के बाद तेज रफ्तार रेंज रोवर डिस्कवरी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।

टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

राजकोट से राजस्थान जा रही थी गाड़ी

यह दुर्घटना 27 सितंबर की सुबह थराद-डीसा हाईवे पर मालपुर के पास घटी। राजकोट नंबर की यह लग्जरी रेंज रोवर कार राजस्थान की ओर जा रही थी। सुबह के वक्त अचानक एक आवारा सांड सड़क पर आ गया, जिससे चालक को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला।

सांड को टक्कर मारने के बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार पूरी रफ्तार से हाईवे डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर का असर इतना शक्तिशाली था कि पूरी एसयूवी मलबे में तब्दील हो गई और कार के पुर्जे सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गए।

दो की मौके पर ही मौत, एक गंभीर घायल हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। कार में सवार तीन लोगों में से दो ने गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही दम तोड़ दिया।