गुजरात: दो नाबालिग लड़कियों के मतांतरण की साजिश नाकाम, 3 गिरफ्तार

शत्रुघ्‍न शर्मा, अहमदाबाद। गुजरात के गीर सोमनाथ से दो लडकियों को अगवा कर उत्‍तर गुजरात की एक दरगाह में लाकर उनका धर्म परिवर्तन करने के प्रयास के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। बरामद लडकियों को हिजाब व बुर्का पहनाकर कलमा, नमाज पढाया गया तथा बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया गया।

गीर सोमनाथ के कोडीनार में दलित समुदाय की एक नाबालिग युवती को उसके मुंह बोले मामा अब्‍दुल सांढी ने बहला फुसलाकर उसकी एक अन्‍य नाबालिक साथी के साथ पहले गीर सोमनाथ लाया के वेरावल लाया गया तथा यहां से ट्रेन के माध्‍यम से उन्‍हें गांधीनगर व मेहसाणा के उनावा की दरगाह लाया गया।

पीडिता की मां ने गत 24 अक्‍टूबर को पुत्री के लापता होने की शिकायत कोडीनार पुलिस को दी। पुलिस ने तकनीकी सर्वेलांस व सीसीटीवी फुटेज की जांच कर लापता हुई दोनों नाबालिग को उनावा की दरगाह से बरामद किया। पुलिस निरीक्षक एन वी हरियाणी ने बताया कि दरगाह में यह नाबालिग लडकियां बुर्के व हिजाब पहने मिली, यहां उन्‍हें हिन्‍दू धर्म छोडकर मुस्लिम धर्म अंगीकार करने को कहा गया तथा उनहें कलमा व नमाज पढाई गई। दोनों लडकियों को तथाकथित मौलवी आसिफ कवाली ने 16 वर्ष की उम्र के बाद विवाह कराने का भी प्रलोभन दिया।