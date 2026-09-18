गुब्बारों से सजा कमरा, चॉकलेट और मुंह में तुलसी का पत्ता... गुजरात में पिता ने मासूम को मारकर की आत्महत्या

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के अमरेली जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान एक पिता ने अपनी पांच साल की मासूम बेटी की मुंह दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को फ्रिज में रखकर खुद फांसी लगा ली।

पुलिस के अनुसार, खौफनाक वारदात को अंजाम देने से पहले शख्स ने कमरे को गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजाया था। मृतक पिता नेकिशोर धनक ने अपराध स्वीकार करते हुए सुसाइड नोट छोड़ा और बताया कि उसने अपनी बेटी की मृत्यु के बाद उसे पीड़ा से बचाने के लिए उसके शव को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था।

जानिए पूरा मामला राजुला की पुलिस उपाधीक्षक नयना गोराडिया ने बताया कि धनक, एक निर्माण स्थल पर्यवेक्षक, बुधवार को अपनी बेटी हिमांशी के साथ घर पर था जब उसने कथित तौर पर अपने हाथ से उसका मुंह बंद करके उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उसने उसके शव को रेफ्रिजरेटर में रखा और खुद को फांसी लगा ली।

एफआईआर के अनुसार, धनक ने तीन सुसाइड नोट लिखे थे और उन्हें बिस्तर पर रखा था। धनक की पत्नी मंजूबेन ने प्राथमिकी में कहा, एक नोट में उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत ऋण लिया था और निर्माण कार्य में पैसा निवेश किया था।

सुसाइड नोट में किया मिला? सुसाइड नोट के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि धनक को 7.25 लाख रुपये मिलने थे, लेकिन उसके व्यावसायिक मित्रों ने उसे कुछ नहीं दिया। अब उनके पास पैसे नहीं थे और उसे कोई समाधान नहीं मिल रहा था, और इसलिए, वह अपनी बेटी के साथ आत्महत्या कर लिया।

दूसरे नोट में उसने लिखा कि उसने बच्चे को मार डाला क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसे तकलीफ हो, जबकि दूसरे नोट में उसने माफी मांगी और खुलासा किया कि उसने बच्चे के शव को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था।

कैसे हुआ मौत का खुलासा मौतों का पता तब चला जब मंजूबेन, जो 14 सितंबर को अपने पिता के घर गई थीं, ने धनक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फोन कॉल का जवाब नहीं मिला। फिर उसने बुधवार शाम को अपने भाई को धनक को देखने के लिए भेजा, लेकिन जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो वह घर में घुस गई और धनक को छत के पंखे से लटका हुआ पाया।

होठों पर लगाया था तुलसी के पत्ते इंस्पेक्टर पीएल चौधरी ने बताया, ''कमरे में कुछ असामान्य था। कमरे को गुब्बारों और मोमबत्तियों से सजाया गया था और धनक ने अपनी बेटी को सफेद कपड़े पहनाए थे, उसके सिर पर दुपट्टा रखा था और रेफ्रिजरेटर में कुशन रखे थे। यही नहीं पिता ने बच्ची के होठों पर 'तुलसी' के पत्ते भी लगाए थे।