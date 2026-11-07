डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। मनोदिव्यांगों के आर्थिक-सामाजिक पुनर्वास के लिए प्रयासरत उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने उनकी ओर से बनाये गये दीपक, लकडी की वस्‍तुओं आदि की खुदकर बिक्री कर उनको आर्थिक मदद कराने के साथ उनके प्रति सहानुभूति दिखाई।

गांधीनगर के सेक्टर 21 स्थित बाजार में उपमुख्यमंत्री लाख रुपये ने करीब दो लाख रु मूल्य के 35 हजार दीयों का विक्रय कर मनोदिव्‍यांगों का उत्साह बढ़ाया। उपमुख्यमंत्री संघवी गुजरात परिवहन बस सेवा की की बस में यात्रा कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। यहां मनोदिव्यांग मरीजों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास को गति देने के लिए उन्‍होंने एक संवेदनशील और अनोखी पहल की है।