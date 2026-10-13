गुजरात: डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने 158 शरणार्थियों को सौंपे भारतीय नागरिकता के दस्तावेज

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अहमदाबाद के सोला स्थित साल इंस्टीट्यूट में भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित होगा।

अहमदाबाद जिला प्रशासन की ओर से आयोजित ‘भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण समारोह’ में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत 126 और कलेक्ट्रेट के माध्यम से पंजीकृत 32 सहित कुल 158 शरणार्थियों को उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया।