गुजरात: गाड़ियों पर सवार, हाथों में तलवार... राजकोट में नवरात्र पर क्षत्रिय महिलाओं का शौर्य प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात के राजकोट में इस समय शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में राजकोट के पैलेस रोड स्थित ऐतिहासिक रणजीत विलास पैलेस में 'नवरात्रि रासोत्सव 2026' के तहत भगिनी सेवा फाउंडेशन द्वारा विशेष तलवार रास का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज की 150 से अधिक बेटियों और महिलाओं ने हिस्सा लिया और तलवार रास पेश किया। इस रास की सबसे खास बात रही कि महिलाओं ने टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियों पर सवार होकर तलवार रास की अनूठी प्रस्तुति दी और मां भगवती की आराधना की।

राजकोट स्टेट की रानी साहिबा कादम्बरी देवी जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वाहनों पर सवार होकर तलवार रास प्रस्तुत करना देखने में भले ही आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है। इस प्रस्तुति के लिए क्षत्रिय समाज की बेटियां और महिलाएं पिछले एक महीने से लगातार कड़ा प्रशिक्षण ले रही थीं।