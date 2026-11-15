सीएम भूपेंद्र पटेल ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 6 अत्याधुनिक मिनी फायर टेंडर का लोकार्पण किया
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छोटाउदेपुर में 'जनजातीय गौरव दिवस' समारोह में 3.5 करोड़ रुपये के 6 अत्याधुनिक मिनी फायर टेंडर ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, गांधीनगर। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के राज्यस्तरीय समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को छोटाउदेपुर जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आम सभा को संबोधित करने से पूर्व शहर के भगवान बिरसा मुंडा सर्कल से एसएन कॉलेज मैदान तक भव्य रोड-शो किया।
इस गौरवशाली अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अनुदान से आवंटित लगभग 3.5 करोड़ रुपए के खर्च से तैयार कुल 6 अत्याधुनिक मिनी फायर टेंडर का लोकार्पण किया, जो छोटाउदेपुर जिले के नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ करेंगे।
मुख्यमंत्री ने आदिजाति विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और परियोजनाओं की जानकारी दी गई है। यह प्रदर्शनी नागरिकों और आगंतुकों के लिए अगले तीन दिनों तक खुली रहेगी, ताकि स्थानीय जनता सरकार द्वारा आदिवासी समाज के उत्थान के लिए लागू की गईं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत हो सके और उनका अधिकतम लाभ उठा सके।
मुख्यमंत्री के रोड-शो और प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान उनके साथ लोकसभा सांसद जशुभाई राठवा, राज्यसभा सांसद डॉ. मुकेशभाई राठवा, विधायक राजेन्द्रसिंह राठवा, जयंतीभाई राठवा, अभेसिंह तड़वी, पूर्व सांसद नारणभाई राठवा और गीताबेन राठवा, आदिजाति विकास विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे और निदेशक रचित राज, जिला कलेक्टर गार्गी जैन और जिला विकास अधिकारी ओमकारसिंह शिंदे सहित स्थानीय पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे।