गुजरात भाजपा के दिवाली स्नेह मिलन में सीएम व संगठन महासचिव रहे उपस्थित

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद। गुजरात प्रदेश भाजपा के दीपावली एवं नववर्ष स्नेह मिलन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एवं प्रदेश महासचिव रत्नाकर उपस्थित रहे। पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री रोहन गुप्ता कोभी विशेष स्थान मिला।

राजधानी गांधीनगर में सोमवार को भाजपा का दीपावली एवं नववर्ष स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के एक दिन के दौरे के बाद यह प्रदेश भाजपा का बड़ा कार्यक्रम रहा।

मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर चुनावी रणनीति को लेकर अटकलों के बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने आनन-फानन में दीपावली स्नेह मिलन समारोह रखा।

गत दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक भवन में सरकार व संगठन से जुड़े नेताओं के साथ पार्टी के पूर्व सांसद , विधायक,मंत्री आदि से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर विपक्ष के हर आरोप का आंकड़ों व तथ्यों के साथ जवाब देने की नसीहत दी थी।