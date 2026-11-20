डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। गुजरात में अब निजी वाहनों पर जातिसूचक शब्द लिखने या जाति की पहचान बताने वाले चिह्न लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राज्य सरकार ने इसके लिए गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन किया है। नए नियमों दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया वाहनों के साथ बस और ट्रक सहित सभी प्रकार के निजी वाहनों पर लागू होंगे।

परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

राज्य सरकार के बंदरगाह एवं परिवहन विभाग ने 17 नवंबर, 2026 को 'गुजरात मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2026' की अधिसूचना जारी की है।

इस संशोधन के माध्यम से वाहनों पर जाति आधारित पहचान दिखाने वाले शब्दों और संकेतों के प्रदर्शन पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

गुजरात मोटर वाहन नियम 1989 में नया संशोधन

राज्य सरकार ने गुजरात मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन कर नया प्रावधान लागू किया है। इसके तहत दोपहिया, तिपहिया, कार, बस और ट्रक समेत निजी वाहनों पर जाति दर्शाने वाले शब्द, संकेत, आकृतियां या लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।

नियमों में किए गए बदलाव नियम 125 के उपनियम (1) में 'नो एडवरटाइजिंग डिवाइस, फिगर' (विज्ञापन उपकरण और आकृतियों पर रोक) के साथ अब स्पष्ट रूप से 'कास्ट साइनेज' शब्द भी जोड़ दिया गया है। नियम 138 में उपनियम (2) के बाद एक नया उपनियम (3) शामिल किया गया है। इसके तहत, राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से मिली अनुमति वाले अपवादों को छोड़कर, किसी भी निजी वाहन पर विज्ञापन उपकरण, जाति दर्शाने वाले चिह्न, आकृति या किसी भी तरह की लिखावट प्रदर्शित नहीं की जा सकेगी।