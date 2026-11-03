गुजरात: गांधीनगर महानगर पालिका में जेन जी को मिली कमान, रूपसिंह ठाकोर बने महापौर

डिजिटल डेस्क, अहमदाबाद। केंद्रीय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षैत्र गांधीनगर में गांधीनगर महानगर पालिका की कमान भाजपा ने जेन जी के हाथ में सौंप कर एक नया प्रयोग किया है।

रूप की उम्र 29 वर्ष है तथा उन्‍होंने पहली बार चुनाव लडा है। भाजपा ने उपमुख्‍यमंत्री का पद युवा नेता हर्ष संघवी को सौंपकर एक बडा दांव खेला था जो सफल रहा।

गुजरात में गत माह संपन्‍न हुए निकाय चुनावों के बाद गांधीनगर महानगर पालिका के महापौर का चयन अभी तक नहीं हो पाया था। भाजपा ने इस पद के लिए 29 वर्ष के युवा रूपसिंह ठाकोर को चुना है। रूपसिंह ने जीवन का पहला चुनाव लडा और संयोग ऐसा रहा कि महापौर का पद उनको मिल गया।

नई दिल्‍ली में सीजेपी के आंदोलन के बाद से जेन जी वर्ग की बडी चर्चा है, भाजपा ने अब राज्‍य की राजधानी की कमान जेन जी को सौंपकर एक नया प्रयोग किया है। भाजपा ने उपमहापौर का पद अंजना बेन मेहता व स्‍थायी समिति अध्‍यक्ष का पद वरिष्‍ठ नेता महेंद्र पटेल को सौापा है।